IFFar Campus de Alegrete faz doação de quase 4 mil quilos de carne bovina

O Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete vem fazendo, desde a última semana, a doação de todo o excedente de carne bovina do campus.

O alimento, que estava congelado, passou por análise microbiológica, realizada pela Prefeitura de Alegrete, com liberação para o consumo, antes de ser doado.

A doação foi realizada em função das atividades do campus continuarem acontecendo de forma remota, sem previsão de retorno do Refeitório do Campus, onde é utilizada a carne como alimentação para os alunos e servidores.

No primeiro momento, a Diretora Geral do Campus, Ana Rita Parizi, junto com o Diretor de Pesquisa, Extensão e Produção, Douglas Dalla Nora e o Médico Veterinário, Renato Xavier, fizeram a doação de 800kg de carne bovina para a Prefeitura de Manoel Viana, sendo feita a primeira retirada de 120kg – distribuída entre as escolas municipais para a alimentação dos alunos.

Equipe já está efetuando as doações

Cerca de 3.000kg de carne bovina será destinada para instituições em Alegrete. Até o momento, 600kg foram doados para a Santa Casa de Alegrete e 300kg para o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nos próximos dias, outras instituições também estarão recebendo o alimento.

Foto e Fonte: Assessoria de Comunicação do IFFar