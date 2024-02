IFFar com inscrições para técncio em agroindústria -modalidade Proeja

Oportunidades de formação e trabalho passam, necessariamente, pela busca incessante de conhecimemto em qualquer área. A formação técnica, a nível médio, é um dos caminhos mais acessívies a quem busca ter alguma profissão. O Instituto Federal Farroupilha, localizado no Passo Novo está com inscrições abertas para o curso Técnico de Agroindústria, modalidade Proeja. A modalidade é voltada para maiores de 18 anos que desejam concluir o Ensino Médio e buscam qualificação profissional voltada ao mercado de trabalho.

A matrícula é gratuita e, nesse ano, cada estudante receberá auxílio financeiro de 200 reais. Recurso garantido pelo Governo Federal. O Técnico em Agroindústria pode atuar em indústrias alimentícias e agroindústrias no beneficiamento, processamento, conservação e controle de qualidade, podendo atuar em todas as empresas do ramo alimentício. Após a conclusão, os egressos podem continuar os estudos em uma das graduações do IFFAr, inclusive na mesma área de formação, lembra o professor Rodrigo Lopes. Para maiores informações e inscrição, basta entrar contato via WhatsApp com o professor Rodrigo (55) 991206099 até o dia 28 de fevereiro ou acompanhar pelo https://ingresso.iffarroupilha.edu.br/proeja.