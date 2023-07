IFFar divulga cronograma dos processos seletivos

Share on Email

As inscrições para os Cursos Técnicos Integrados ao Nível Médio do IFFar estarão abertas entre os dias 01 de agosto e 10 de setembro. Os cursos são voltados para os alunos que estão concluindo o ensino fundamental. A prova será aplicada no dia 08 de outubro de 2023. O IFFar – Campus Alegrete oferta os cursos técnicos em Agropecuária, Informática e Química.

Já os cursos técnicos subsequentes – voltados para quem já concluiu o ensino médio – estarão com as inscrições abertas a partir do dia 05 de setembro e a forma de ingresso acontece através de sorteio eletrônico. Os cursos ofertados no Campus Alegrete são os Técnicos em Agroindústria e Técnico em Manutenção e Suporte para Informática, na modalidade Ead,com Polos nas cidades de São Gabriel e Santiago.

Para adultos que ainda não concluíram o ensino médio, o IFFar – Campus Alegrete oferta o curso Técnico em Agroindústria, na modalidade EJA (jovens e adultos – maiores de 18 anos). O curso oferece o ensino médio integrado ao ensino técnico. As aulas são no turno da noite. As inscrições acontecem até o dia 1º de fevereiro de 2024 e a forma de ingresso é a análise documental – entrega dos documentos solicitados (pessoalmente ou por e-mail). O edital pode ser conferido aqui.

Os cursos superiores de graduação terão as inscrições abertas a partir do dia 18 de outubro e a seleção acontece pela nota do Enem (válidas notas desde o ano de 2009). Entre os cursos que o Campus Alegrete oferta estão os Cursos de Bacharelado: Agronomia e Zootecnia; Cursos de Licenciatura: Ciências Biológicas, Matemática e Química e Cursos de Tecnologia: Alimentos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Produção de Grãos.