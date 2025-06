IFFar intensifica diálogo com secretarias municipais de educação da região para fortalecer parcerias

Share on Email

Nas últimas duas semanas, o Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete realizou visitas de cortesia às Secretarias Municipais de Educação de Alegrete, Manoel Viana e São Francisco de Assis. A ação teve como principal objetivo fortalecer os laços institucionais, aproximar o IFFar das redes municipais e divulgar as oportunidades de formação continuada por meio dos cursos de pós-graduação com inscrições abertas até esta próxima sexta-feira (31).

Representaram o Campus Alegrete a Coordenadora da especialização em Gestão Escolar, Professora Calinca Pergher, e o Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação, Professor Gabriel Soares. Durante os encontros, foram discutidas as principais demandas locais na área da educação, além da apresentação dos cursos de especialização atualmente ofertados pela instituição, com destaque para a importância da formação continuada de professores da rede pública.

A iniciativa reforça o compromisso do IFFar em contribuir com a qualificação dos profissionais da educação básica e em desenvolver ações alinhadas às necessidades concretas dos municípios da região. A aproximação institucional permite compreender melhor os contextos e desafios enfrentados pelas secretarias, potencializando parcerias futuras e ações conjuntas.

O Campus Alegrete agradeceu a acolhida dos gestores municipais e destaca a importância desse diálogo para o fortalecimento da educação pública. Prescilla Saquett, Secretária de Educação e Cultura de São Francisco de Assis. Rodrigo Guterres, Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alegrete e Ana Margaret Oliveira Migotto, Secretária de Educação, Turismo, Cultura e Desporto de Manoel Viana.

As inscrições para os cursos de especialização em Gestão Escolar e Computação Aplicada seguem abertas até sexta-feira, dia 31 de maio. Mais informações estão disponíveis no site do IFFar – Campus Alegrete.