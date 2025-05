IFFar oferece 160 vagas em seleção para o curso de Formação Pedagógica de Professores

O IFFar está com inscrições abertas para o Curso Superior de Formação Pedagógica de Professores para a Educação Profissional, ofertado na modalidade a distância (EaD).

A formação é destinada a profissionais que já possuem diploma de graduação em cursos de bacharelado ou de tecnologia e desejam atuar como docentes na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Com um total de 160 vagas, o curso será ofertado em 2025 pelos campi de Alegrete, Jaguari, Júlio de Castilhos e Santo Ângelo, com 40 vagas em cada unidade.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, no período de 5 de maio a 6 de junho de 2025, mediante o preenchimento de formulário on-line e o envio da documentação exigida, conforme especificado no edital do processo seletivo.

A seleção será feita por meio de prova de títulos, e o curso é voltado exclusivamente a graduados em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Profissionais já licenciados não poderão participar desta seleção.

O processo seletivo é regido pelo Edital nº 190/2025, cuja leitura é obrigatória para todos os candidatos. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

Cronograma

Inscrições: 06/05 a 06/06/2025

Lista preliminar de inscritos: 25/06/2025

Lista de classificados em 1ª chamada: 16/07/2025

Período de análise documental para confirmação de vaga: 16 a 22/07/2025

Resultado preliminar da confirmação de vaga: 23/07/2025

Interposição de recursos com relação ao resultado preliminar: 24/07/2025, até às 12 horas

Resultado dos recursos e resultado definitivo: 28/07/2025

Lista de classificados em 2ª chamada (caso houver): 28/07/2025

Resultado dos recursos e resultado definitivo: 05/08/2025

Previsão de Início das aulas: 11/08/2025