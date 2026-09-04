IFFar promove educação ambiental sobre abelhas nativas em parceria com escola municipal de Alegrete

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete está desenvolvendo uma iniciativa de educação ambiental em parceria com a Rede Municipal de Ensino de Alegrete para conscientizar estudantes sobre a importância das abelhas nativas sem ferrão para o meio ambiente.

A ação teve início na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Fernando Ferrari e integra as atividades de Educação para a Sustentabilidade desenvolvidas no município.

A primeira etapa do projeto foi marcada por um momento de sensibilização dos estudantes sobre a importância da preservação da biodiversidade. Na sequência, os alunos participaram de uma palestra ministrada pela professora Renata Porto Alegre Garcia, do IFFar Campus Alegrete. Durante a atividade, os estudantes conheceram mais sobre as características das abelhas sem ferrão, seu papel na polinização das plantas, na manutenção da biodiversidade e no equilíbrio dos ecossistemas.

Estudantes conhecerão meliponário do IFFar

As atividades terão continuidade com uma visita dos estudantes ao IFFar Campus Alegrete. No local, eles poderão conhecer diferentes espécies de abelhas nativas sem ferrão e visitar o meliponário mantido pela instituição.

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Em uma etapa posterior, os alunos participarão da preparação de iscas atrativas, que serão instaladas no espaço da EMEB Fernando Ferrari.

A proposta é criar condições para que a própria escola possa receber e abrigar colônias de abelhas nativas, permitindo que os estudantes acompanhem de perto esses animais e ampliem os conhecimentos adquiridos durante as atividades.

Além do aprendizado científico, o projeto busca estimular nos alunos valores relacionados ao cuidado, à responsabilidade, à cooperação e ao respeito à vida.

Valorização do Bioma Pampa

A iniciativa também contribui para aproximar os estudantes da realidade ambiental da região e valorizar a biodiversidade característica do Bioma Pampa.

Ao trabalhar o tema das abelhas nativas no ambiente escolar, o projeto pretende mostrar aos alunos a importância desses insetos para a conservação dos ecossistemas e para a própria produção de alimentos, já que a polinização realizada pelas abelhas é fundamental para diversas espécies vegetais.

Atuação do LApis e Mel

As atividades fazem parte das ações desenvolvidas pelo Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção (LEPEP) LApis e Mel, do IFFar Campus Alegrete.

O laboratório desenvolve projetos de conscientização sobre a importância das abelhas em escolas dos municípios de Alegrete e Manoel Viana, aproximando o conhecimento produzido na instituição da comunidade.

O LApis e Mel também mantém parceria com a Associação de Apicultores de Alegrete, contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva apícola, a capacitação de profissionais e o desenvolvimento de pesquisas. Entre os estudos realizados estão pesquisas relacionadas à produção de pólen apícola e ao própolis Âmbar do Pampa Gaúcho.

Ensino, pesquisa e extensão

A parceria com as escolas municipais também amplia as oportunidades de aprendizagem para estudantes dos cursos de Técnico em Agropecuária, Bacharelado em Zootecnia e Bacharelado em Agronomia que participam das atividades desenvolvidas pelo laboratório.

Dessa forma, a iniciativa integra ensino, pesquisa e extensão, proporcionando aos estudantes do IFFar experiências práticas e, ao mesmo tempo, levando conhecimento científico para dentro das escolas e aproximando a instituição da comunidade.

A expectativa é que as próximas etapas do projeto permitam aos alunos da EMEB Fernando Ferrari ampliar a experiência prática com as abelhas nativas e transformar o espaço escolar também em um ambiente de aprendizagem e valorização da biodiversidade.