IFFar retoma às aulas em Alegrete

IFFar Alegrete retoma aulas nos três turnos após temporal, com apoio da comunidade, prefeituras e Exército

Após os intensos danos causados pelo temporal do dia 8 de maio, o Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete retomou, nesta quinta-feira (15), as atividades letivas presenciais nos três turnos. As aulas foram reiniciadas após a realização das ações emergenciais mínimas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar de estudantes, servidores e colaboradores.

O campus sofreu prejuízos significativos na moradia estudantil, refeitório, salas de aula, laboratórios, setores de produção e secretaria, além de impactos nas redes elétrica, de água e de internet. Um grande mutirão de limpeza, reorganização e reparos urgentes foi realizado, e a reconstrução seguirá ao longo das próximas semanas.

O apoio dos militares do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, do 6º Regimento de Cavalaria Blindado e do 10º Batalhão Logístico foi essencial para a cobertura emergencial dos telhados, viabilizando a retomada das aulas nesta data.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Iluminação Pública, disponibilizou caminhão e equipe técnica para os reparos na rede elétrica e a remoção de galhos. A Prefeitura de Manoel Viana e a Defesa Civil de ambos os municípios também contribuíram de forma significativa para os esforços de reconstrução.

A dedicação incansável dos colaboradores terceirizados e servidores foi fundamental para reorganizar os espaços e tornar possível o retorno das atividades letivas.

Além disso, a Reitoria do IFFar está em articulação com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) para a solicitação de recursos emergenciais, com base em relatório técnico elaborado pela equipe diretiva e servidores do campus.

Nosso profundo reconhecimento a cada um e cada uma que colocou a mão na massa nesses dias. A reconstrução continua, mas hoje celebramos um passo importante.

