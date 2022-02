IFFar retorna escalonado e exige teste de COVID das últimas 72h

RETORNO PRESENCIAL DAS ATIVIDADES NO IFFAR – CAMPUS ALEGRETE

Após quase dois anos de atividades remotas em virtude da pandemia de Covid-19, os estudantes do IFFar começaram a retornar às atividades presenciais a partir do último dia 16.

Para garantir a segurança da comunidade acadêmica, o Campus Alegrete adotou a forma de retorno escalonada, recebendo os alunos em dias e turnos diferentes, dependendo do curso e do ano em que se encontram. Para o acesso ao Campus, todos os alunos, servidores e funcionários terceirizados tiveram que enviar o comprovante vacinal ou teste PCR negativo para Covid-19 (realizado dentro das últimas 72h).

O Campus Alegrete iniciou as atividades de acolhimento com os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, de 16 a 18 de fevereiro. Já nos dias 21 e 22 foram os cursos Superiores, Proeja e a Pós-Graduação. Os alunos que residem na moradia da instituição serão recebidos após o feriado do carnaval.

Em todas as recepções, estiveram presentes as equipes diretiva e de assistência estudantil, além dos professores dos cursos e equipe pedagógica. Os estudantes receberam informações sobre a última atualização do Plano de Contingência para Prevenção e Monitoramento e Controle do novo Coronavírus, que aborda os cuidados necessários enquanto durar a pandemia de Covid-19, e fizeram visitação aos laboratórios das áreas técnicas acompanhados dos professores e técnico-administrativos em educação que atuam nas referidas áreas.

Para Ana Rita Parizi, Diretora Geral do Campus “em todas as recepções, foi marcante os sentimentos de alegria e emoção que todos nós estamos sentindo por estar recebendo aqueles que são o motivo de existirmos – nossos estudantes!”

Ana Rita ainda coloca que, “o retorno presencial era fundamental tanto para a aprendizagem dos estudantes, quanto para o trabalho dos servidores e ocorreu em um período em que podemos estar imunizados, trazendo maior segurança”

Ela salienta que a preparação para este momento foi totalmente diferente dos outros anos: “nosso retorno está sendo gradual, pensando em acolhimentos aos estudantes que já estavam conosco antes da pandemia, aqueles que entraram durante a pandemia e não conheciam o Campus e aos novos estudantes que estão ingressando neste ano na instituição”. A diretora ainda salienta que a equipe se preocupa muito com o cumprimento dos protocolos sanitários, a fim de que a contaminação por Covid 19 seja evitada na instituição e o ano letivo possa ter sequência na forma presencial.

A instituição também se preocupa com a recuperação da aprendizagem no período de ensino remoto. Para isso, estará realizando acompanhamento e avaliações da aprendizagem dos estudantes, com a finalidade de dirimir as dificuldades encontradas no ensino remoto, auxiliando no acompanhamento do ensino presencial.

Para os alunos, muita expectativa com o retorno presencial. Eles se mostraram bastante felizes por estarem retornando ao ambiente de estudo e de amizades, sendo um momento muito aguardado por todos.