IFFar segue com aulas suspensas e tem sinalização de recurso federal para recuperação da estrutura

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete segue com as atividades acadêmicas suspensas após os estragos provocados pelo forte temporal que atingiu a região na noite do último sábado (26). Os ventos causaram danos em praticamente todos os telhados da instituição, além de afetarem estruturas de diferentes setores. O campus também permanece sem energia elétrica.

Ainda não há uma data definida para a retomada das aulas. Conforme a diretora do Campus Alegrete, Mirian Marchezan, equipes de engenharia continuam trabalhando no levantamento dos danos para avaliar as condições da estrutura e definir as medidas necessárias para a recuperação.

Segundo Mirian, os prejuízos não estão restritos aos telhados. A avaliação também considera possíveis danos estruturais provocados pelo temporal.

Recurso para recuperação

Na manhã desta quarta-feira (30), o campus recebeu a confirmação de uma sinalização de recurso federal para auxiliar na recuperação das instalações atingidas.

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), abriu o Termo de Execução Descentralizada (TED) destinado à recuperação das instalações do Campus Alegrete.

O termo já está disponível no sistema do Ministério da Educação para os encaminhamentos necessários por parte do IFFar. Ainda não há, entretanto, um valor definido para o recurso.

“Temos previsão de receber verba sim. A Setec/MEC abriu hoje o Termo de Execução Descentralizada (TED), destinado à recuperação das instalações do Campus Alegrete”, explicou Mirian.

De acordo com a diretora, a definição do valor e das intervenções necessárias depende da conclusão do levantamento realizado pela equipe de engenharia. “Não são apenas telhados, tem parte de estrutura também. Agora depende da finalização desse levantamento”, afirmou.

Estudantes foram encaminhados para outros locais

Na noite do temporal, os estudantes que residiam no campus foram inicialmente alojados no prédio das salas de aula. No domingo (27), os pais puderam buscá-los e levá-los de volta para suas casas.

Alguns estudantes, porém, tiveram dificuldades para retornar aos municípios onde residem. Por causa da distância e das condições de deslocamento, parte deles foi encaminhada temporariamente para a moradia estudantil da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

A medida foi adotada para garantir um local seguro aos estudantes enquanto o Campus Alegrete permanece afetado pelos danos provocados pelo temporal.

Retomada das aulas ainda sem previsão

A equipe de engenharia trabalha no levantamento das condições dos prédios e dos espaços atingidos. A avaliação será utilizada para dimensionar os prejuízos, definir as intervenções necessárias e estabelecer as condições para uma futura retomada das atividades acadêmicas.

Por enquanto, segundo a direção do campus, ainda não é possível estabelecer uma data para o retorno das aulas.