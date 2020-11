IGP-M, índice que reajusta o IPTU, sinaliza que o aumento do imposto será de 20% no ano que vem

No final da tarde de ontem(17), o PAT realizou uma entrevista com o Prefeito reeleito em Alegrete, Márcio Amaral. Dentre os assuntos abordados, um deles foi sobre o aumento do IPTU em 2021.

O IPTU é o Imposto Predial e Territorial Urbano, e como o nome diz, é o imposto pago por proprietários de um imóvel em locais urbanos.

De acordo com o Prefeito ele foi surpreendido no final da tarde de segunda-feira(16), com a notícia do índice que será aplicado no reajuste do imposto. Márcio Amaral, explicou que já levou o assunto ao conhecimento do jurídico para ver as medidas legais do que pode ser feito e, desta forma, não ser enquadrado em eventual renúncia fiscal se reduzir o aumento Até o momento, a probabilidade é que o IPTU possa ficar com reajuste de 20%. Esse valor é baseado no IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado.

” Essa informação foi uma surpresa, pois a reunião com a Secretaria de Finanças ocorreu na segunda. Além de que esse valor pode ser positivo, para o Município, mas também negativo, pois a dívida recebe a mesma indexação” – falou o Prefeito que está discutindo o assunto junto à assessoria jurídica para posteriormente enviar o projeto à Câmara de Vereadores.

O IPTU é umas das maiores receitas próprias do Município e se reverte em serviços à comunidade. O número total de matrículas, ou seja, de imóveis cadastrados na Prefeitura é de 28.639. Junto com o IPTU tem e taxa de lixo para cobrir a coleta, armazenamento e transbordo de resíduos sólidos de Alegrete.

Esses dados serão detalhados junto à Secretaria de Finanças sobre a informação repassada pelo Prefeito no final da tarde de ontem, por esse motivo, não houve ainda o contato com a respectiva secretaria

Foto: Alex Lopes