IGP-RS cria central para integrar informações e ampliar a identificação de pessoas desaparecidas

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) criou, na última terça-feira (13), a Central de Integração e Gestão de Informações sobre Desaparecidos (Cigid). A iniciativa busca integrar dados periciais relacionados a pessoas desaparecidas e fortalecer a cooperação entre os órgãos responsáveis pela perícia e identificação humana.

A criação da central considera as ações da Rede PCI Conecta, que tem como objetivo promover a integração de informações e a colaboração entre as polícias científicas brasileiras para aprimorar os processos de identificação de pessoas desaparecidas.

No Rio Grande do Sul, os trabalhos terão início com o levantamento, a organização e a sistematização dos dados periciais já existentes. A partir desse processo, o IGP pretende identificar lacunas nas informações, estabelecer prioridades e ampliar a articulação entre as diferentes áreas técnicas da instituição.

Segundo a perita criminal Beatriz da Fontoura Pinheiro Beck, integrante do grupo de trabalho nacional responsável pela construção da Rede PCI Conecta, a iniciativa busca transformar informações dispersas em recursos que contribuam efetivamente para a identificação humana.

“Mais do que reunir informações, queremos transformar dados que hoje se encontram distribuídos em diferentes setores em possibilidades concretas de conexão. Cada informação pode representar uma peça importante para esclarecer uma identidade e contribuir para que uma família encontre respostas”, destacou.

A instituição da Cigid tem como fundamento a Lei Federal nº 13.812/2019, que instituiu a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e criou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. A iniciativa também segue a normativa nº 004/2026 do Conselho Nacional dos Dirigentes de Polícia Científica (CONDPCI), que estabelece diretrizes gerais para a criação e o funcionamento dessas centrais nas polícias científicas dos estados e do Distrito Federal.

Rede PCI Conecta

A Rede PCI Conecta reúne iniciativas das polícias científicas brasileiras voltadas ao enfrentamento dos desafios relacionados à identificação de pessoas desaparecidas. A proposta integra fundamentos teóricos, modelos de governança, fluxos operacionais e experiências práticas para modernizar a gestão das informações periciais.

Com a criação da Cigid, o IGP-RS busca fortalecer a integração dos dados e aumentar a eficiência dos procedimentos de identificação humana, contribuindo para o esclarecimento de casos de desaparecimento e para que familiares possam obter respostas.

A iniciativa representa mais um passo na articulação entre as áreas técnicas da perícia, com foco no compartilhamento de informações e no aprimoramento das estratégias de busca e identificação de pessoas desaparecidas.