Igreja Adventista engajada contra a adultização infantil com a Campanha Quebrando o Silêncio

O caso foi denunciado por outro influenciador, o Felca e repercute em todo o país, como um alerta a todos os pais para que fiquem atentos aos conteúdos consumidos por seu filhos em redes sociais.

Em Alegrete, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por meio do projeto “Quebrando o Silêncio”, está com sua campanha anual voltada para a conscientização e prevenção da violência doméstica e do abuso, com foco especial em crianças e mulheres. Em 2025, a iniciativa, que atua em oito países da América do Sul, aborda o tema da violência digital.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O projeto alerta sobre a “adultização infantil” e o uso desregulado das redes sociais. Segundo a organização, 85% das crianças no Brasil têm acesso à internet, e mais da metade delas possui seu próprio celular. O uso excessivo de jogos e a influência das mídias digitais podem, segundo o grupo, alterar a anatomia cerebral das crianças.

De acordo com o pastor Bruno Alves e Regina Dória, membros do projeto, a iniciativa atua em diversas frentes, incluindo palestras em escolas, onde alunos frequentemente relatam abusos. Eles destacam a dificuldade que crianças têm em reconhecer a violência quando ela parte do núcleo familiar e reforçam que a ação de falar sobre o tema ajuda a vítima a se reconhecer como tal.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Eles reforçam a responsabilidade dos pais em monitorar e limitar o tempo de tela e o conteúdo acessado pelos filhos. Para dar visibilidade à campanha, uma passeata será realizada neste sábado, 23 de agosto, a partir das 10h30min. A concentração será na sede da igreja, na rua Bento Manuel, seguindo até a Praça Central de Alegrete.