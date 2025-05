Igreja Quadrangular de Alegrete realiza atividade especial no Maio Laranja contra exploração sexual de crianças

A Igreja do Evangelho Quadrangular de Alegrete se engaja nas atividades do Maio Laranja e realiza atividades com presença de crianças e adolescentes. Vestido de camiseta laranja eles fizeram atividade na praça General Osório com uma mateada solidária que contou com a presença do Conselho Tutelar.

O Bispo Ênio Bastos destaca que eles orientam e buscam alertar sobre os cuidados que as famílias devem ter com seus menores. – Nos dizemos aos pequenos que não deixem nenhum adulto tocar em seus corpos e quando vierem a sofrer qualquer tipo de abuso que busquem falar aos pais ou responsáveis.

Integrantes da igreja informam que as crianças apresentaram coreografias de dança, expressaram seus talentos sob o olhar de pais, avós que zelam pela integridade de seus filhos. Eles, também, assistiram apresentação de como se preservar seu corpo.

-Toda e qualquer atividade nas igrejas, escolas, entidades é importante, lembrou Ênio Bastos, pois somos todos responsáveis em preservar nossas crianças de qualquer mal, enfatiza o religioso.