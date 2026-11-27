O fortalecimento dos laços entre as comunidades escolares, a troca de experiências e a valorização da educação do campo marcaram o II Encontro das Escolas do Campo, realizado na última quinta-feira (26), na Escola Santa Inês, localizada no Passo do Silvestre, interior de Alegrete.

A atividade reuniu alunos, professores, equipes diretivas e representantes de três instituições de ensino: Escola Santa Inês, anfitriã do encontro; Escola Barros Cassal, da localidade do Passo Novo; e Escola Paulo Freire, do município de Manoel Viana.

A programação foi marcada por diversas atividades educativas, momentos de lazer, descontração e integração entre os estudantes, proporcionando um dia especial de convivência e novas experiências. A iniciativa teve como principal objetivo aproximar as comunidades escolares, incentivando a amizade, a cooperação e o compartilhamento de vivências entre alunos e profissionais da educação do campo.

A anfitriã do encontro foi a diretora da Escola Santa Inês, Isabel Cristina Ferreira Vieira, que recebeu as delegações juntamente com a supervisora escolar da Escola Paulo Freire, de Manoel Viana, Susan Peres Ferreira, e os representantes da Escola Barros Cassal: o diretor Valdeci Carrício Doarte e a supervisora pedagógica Silvia Gonçalves de Oliveira.

Entre os momentos especiais da programação, os participantes realizaram uma visita à balsa do Silvestre, oportunidade em que puderam conhecer de perto um importante ponto da localidade e apreciar as belezas da região às margens do Rio Ibicuí.

O passeio também foi marcado pela música. Na beira do rio, a banda da Escola Paulo Freire realizou uma pequena apresentação, levando alegria e animação aos participantes e tornando o momento ainda mais especial. A música contribuiu para enriquecer a programação, valorizando os talentos dos estudantes e promovendo a cultura por meio da integração entre as escolas.

Mais do que um encontro entre instituições de ensino, a atividade representou uma oportunidade de fortalecer a identidade das escolas do campo, valorizar suas comunidades e demonstrar a importância de uma educação construída a partir da realidade e das experiências de quem vive no meio rural.

Momentos como esse reforçam que a escola vai muito além da sala de aula. É também um espaço de convivência, cultura, amizade, descobertas e construção de conhecimentos.

O II Encontro das Escolas do Campo deixou como marca a alegria da participação dos estudantes, o envolvimento dos profissionais da educação e a certeza de que a união entre as comunidades escolares torna a caminhada educativa ainda mais significativa. A integração, a troca de experiências e a valorização da educação do campo seguem sendo fundamentais para construir uma educação cada vez mais participativa, humana e conectada com a realidade das comunidades rurais.