II Festival da Linguiça promete ser maior do que a primeira edição

O Festival Estadual da Linguiça Campeira, que se notabilizou como o maior evento do ano passado em Alegrete, já tem data definida agora em 2024. O lançamento da segunda edição do evento aconteceu no dia 27, no salão do Sindicato Rural. O prefeito Márcio Amaral, a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Caroline Figueiredo, o SESC, o Sistema Fecomércio, a Allegro, parceiros e empresários das agroindústrias e da rede hoteleira estiveram presentes.

Uma despedida carregada de dor no cortejo de Luzardo e Letícia

O II Festival Estadual da Linguiça será nos dias 23 e 24 de março, no Parque Dr. Lauro Dornelles, com entrada gratuita ao público, assim como foi na primeira edição. Este ano, de acordo com a Secretária Caroline Figueiredo, na entrada do parque, haverá um estande para degustação de linguiça ao público, além de uma gama de atividades que incluem rodeio e shows. Um pavilhão será destinado aos prefeitos e autoridades da região para promover a integração em busca de agregar ao desenvolvimento, lembrou a Secretária. A presidente do Sindilojas, Vanessa, garantiu que virá um ônibus de turismo de Porto Alegre especialmente para o Festival.

Confira como foi o primeiro mês de Matteus na casa mais vigiada do Brasil

Alegrete tem 22 agroindústrias que produzem apenas linguiça e oferecem 50 sabores da iguaria. No ano passado, foram comercializadas meia tonelada do produto, e cerca de 50 mil pessoas circularam no parque durante os dias do Festival.

Homem é preso após furto de celular com pedido de comida como distração

Todos os organizadores são unânimes em dizer que o evento extrapolou o que pensavam e, este ano, tende a ser ainda maior. O Festival da Linguiça valoriza quem produz carne e toda a cadeia que a transforma em um dos mais saborosos alimentos de nossa culinária, e isso agrega valor a vários outros setores, como o de turismo, diz o prefeito Márcio Amaral. Caroline Figueiredo, junto com toda uma equipe que inclui o Sindicato Rural e parceiros, é uma das incansáveis na organização do evento.

As agroindústrias confirmadas que vão expor e vender a melhor linguiça do Estado são: Casa de Carne Santo Antônio, Grupo Tâmbara, Mercado União, Qualidade Gaúcha, Boi Bom, Casa do Frango, Mercado Dutra, Mercado União, Empório Dutra, Supermercado Ícaro, Baklize e Peruzo Supermercados.

O BBB nunca foi tão autenticamente gaúcho como nesta edição