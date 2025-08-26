III Encontro dos Tauras Vianenses será realizado em setembro em Manoel Viana

Nos dias 26 e 27 de setembro, Manoel Viana será palco do III Encontro dos Tauras Vianenses, evento que busca reunir ex-atletas, amigos e entusiastas do futebol em um clima de confraternização, memórias e homenagens.

A iniciativa, que já teve duas edições anteriores de sucesso, consolida-se como um espaço de valorização da história do esporte no município e de reencontros marcados pela amizade.

Programação

Homenagens – Ex-jogadores e pessoas que tiveram papel importante no futebol local serão reconhecidos por sua dedicação e contribuição.

Memórias – Os participantes poderão compartilhar histórias e recordar partidas que marcaram época.

Celebração – O encontro reforça a importância do futebol como elo entre gerações, fortalecendo vínculos e tradições.

Datas: 26 e 27 de setembro

Local: a ser confirmado pela organização

Público: ex-atletas, familiares, amigos e amantes do futebol

Os interessados podem acompanhar as redes sociais do III Encontro dos Tauras Vianenses para detalhes sobre programação, inscrições e demais atualizações.

O evento é uma oportunidade não apenas de celebrar a paixão pelo futebol, mas também de reencontrar amigos, fortalecer laços e reviver histórias que marcaram a trajetória esportiva de Manoel Viana.

