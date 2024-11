Iluminação diferenciada, shows e chegada inusitada do Papai Noel em Alegrete

O secretário Fernando Ferreira da Costa informa que a partir do dia 1° de dezembro a praça Getúlio Vargas estará toda iluminada.

A programação a partir do dia 11 de dezembro inclui shows e teatro com encenação do nascimento de Cristo. No dia 13 já esta confirmado o Guri de Uruguaiana, dia 15 será o show da Shana Muller e dia 16 será apresentado um teatro por uma igreja evangélica da cidade.

Uma novidade para o Natal, deste ano, em Alegrete será a chegada do Papai Noel. A ideia é que o bom velhinho chegue, de uma forma diferente, no dia 14 de dezembro pela torre da Igreja Matriz fazendo a alegrias das crianças.