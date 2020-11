Imagem incomum: gato espanta bugio de telhado em Alegrete

Cenas urbanas protagonizadas por animais silvestres estão sendo comuns em Alegrete. Especialmente, no bairro Vila Nova, onde parte do bairro fica próximo ao Rio Ibirapuitã.

O pleito eleitoral, em plena pandemia, está começado para mais de 58 mil eleitores alegretenses

O desmatamento de parte da mata ciliar do Rio faz com que alguns bugios mudassem de hábitos. O fato de muitas pessoas ofereceram alimentos a eles faz com que venham para próximo das casas e até adentrem nelas, como houve na semana passada, em que um ficou 24h dentro de uma residência, assustando os moradores.

São cenas que mudam o cotidiano, da cidade, em que um bugio em cima de um telhado chamou atenção em uma casa na Vila Nova. Um bugio adulto, tranquilo ao sol, numa casa da Rua Joaquim Astrar, sendo que a única ameaça a ele é um gato que tenta espantá-lo.

Bombeiros mergulhadores iniciam buscas por jovem desaparecido nas águas do Rio Caverá

Um fato inusitado, pela coragem do gato diante do imponente bugio que se afastou aos poucos.

Já quando descem para a rua podem ser atacados por cachorros e isso já fez com que dois morressem. Essa aproximação das pessoas se deve, também, porque como oferecem alimentos e eles chegam próximos e os animais sentem que os humanos não seriam ameaças a eles.

Vídeo: carro pega fogo e mobiliza os Bombeiros no Centro

Porém, o melhor mesmo e que como são silvestres permanecem nas matas comendo frutos, folhas e o que a natureza possa oferecer. Para isso seria importante que as pessoas parassem de alimentá-los.