Imagens da enchente: registros mostram a realidade de quem foi atingido pela cheia

Alegrete enfrenta novamente os impactos da força da natureza. Nesta quarta-feira (28), às 10h15, o nível do Rio Ibirapuitã chegou à marca de 10,98 metros acima do normal. O cenário é de emergência e mobilização: centenas de pessoas já foram retiradas de suas residências, entre desabrigados, que precisaram de abrigo público, e desalojados, que buscaram ajuda com familiares e amigos.

As regiões mais afetadas incluem os bairros Santo Antônio e Macedo. Desde a tarde de ontem, a Defesa Civil acionou a força-tarefa em conjunto com o Exército, Corpo de Bombeiros, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, Parque de Máquinas, Secretaria de Desenvolvimento Social, Gabinete do Prefeito, Guarda Municipal, Secretaria de Segurança, Setor de Iluminação, PRE, RGE e voluntários para atender à população ribeirinha do município.Em caso de emergência a Defesa Civil atende pelos telefones: (55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 ou 55 999566385.

📸 Confira abaixo algumas imagens da situação entre os bairros Santo Antônio, Macedo e os ginásios Oswaldo Aranha e Eurípedes Brasil Milano.