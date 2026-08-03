Imagens do CIOSP auxiliam na identificação de suspeito de furto e na recuperação de objetos em Alegrete

A análise das imagens permitiu identificar um suspeito e contribuiu para a recuperação da maior parte dos objetos subtraídos.
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, o CIOSP repassou às equipes policiais imagens que serviram de apoio às diligências realizadas após o registro da ocorrência.
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Entre os bens furtados estavam equipamentos eletrônicos e um aparelho celular pertencente ao patrimônio público. A partir das informações obtidas por meio do videomonitoramento e do trabalho integrado entre os órgãos de segurança, a Brigada Militar localizou o suspeito.
Conforme consta na ocorrência policial, o homem indicou o local onde estavam os objetos furtados, possibilitando a recuperação da maior parte dos bens. Após os procedimentos realizados pela Brigada Militar, ele foi encaminhado à autoridade policial competente, responsável pela adoção das medidas legais cabíveis.
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Para a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, a ocorrência reforça a importância da integração entre tecnologia e atuação policial. O videomonitoramento tem se consolidado como uma ferramenta estratégica no apoio às investigações, permitindo reunir elementos que auxiliam na identificação de suspeitos, na recuperação de patrimônio e na resposta mais ágil às ocorrências.
A atuação conjunta entre o CIOSP e as forças de segurança demonstra como o compartilhamento de informações e o uso de recursos tecnológicos contribuem para fortalecer as ações de prevenção e combate à criminalidade, ampliando a segurança da população e a eficiência das investigações.
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