Imagens do CIOSP auxiliam na identificação de suspeito de furto e na recuperação de objetos em Alegrete

O sistema de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) foi decisivo para auxiliar as forças de segurança na elucidação de uma ocorrência de furto registrada em Alegrete.

2 de agosto de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

A análise das imagens permitiu identificar um suspeito e contribuiu para a recuperação da maior parte dos objetos subtraídos.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, o CIOSP repassou às equipes policiais imagens que serviram de apoio às diligências realizadas após o registro da ocorrência.

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Entre os bens furtados estavam equipamentos eletrônicos e um aparelho celular pertencente ao patrimônio público. A partir das informações obtidas por meio do videomonitoramento e do trabalho integrado entre os órgãos de segurança, a Brigada Militar localizou o suspeito.

Conforme consta na ocorrência policial, o homem indicou o local onde estavam os objetos furtados, possibilitando a recuperação da maior parte dos bens. Após os procedimentos realizados pela Brigada Militar, ele foi encaminhado à autoridade policial competente, responsável pela adoção das medidas legais cabíveis.

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Para a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, a ocorrência reforça a importância da integração entre tecnologia e atuação policial. O videomonitoramento tem se consolidado como uma ferramenta estratégica no apoio às investigações, permitindo reunir elementos que auxiliam na identificação de suspeitos, na recuperação de patrimônio e na resposta mais ágil às ocorrências.

A atuação conjunta entre o CIOSP e as forças de segurança demonstra como o compartilhamento de informações e o uso de recursos tecnológicos contribuem para fortalecer as ações de prevenção e combate à criminalidade, ampliando a segurança da população e a eficiência das investigações.

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