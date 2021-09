O 20 de setembro proporcionou belas imagens da Tradição Gaúcha.

O Dia do Gaúcho está incluído na Semana Farroupilha, uma celebração da cultura e das tradições gaúchas, que ocorre anualmente entre 13 e 20 de setembro, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, e é a maior festa popular do estado. Devido a pandemia, ano passado foi cancelado os Festejos e Farroupilhas e, neste ano, com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos positivos, de forma restritiva a cavalgada substituiu o Desfile, em Alegrete, um dos maiores no Estado.

Cavalgada carregada de telurismo marcou o 20 de setembro em Alegrete

São peões, prendas, cavalos e estampa dos gaudérios da Fronteira. A beleza estava em cada detalhe. A Cavalgada compôs belas imagens, em vídeo e fotos, em Alegrete.

Cavalgada – 20 de Setembro – Alegrete

