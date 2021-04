Imagens mostram momento em que porta do gabinete onde prefeito de Itapuca foi encontrado baleado é arrombada

A Polícia Civil investiga o caso. O prefeito estava sozinho no gabinete, e a delegada Alice Jantsch tenta esclarecer se o disparo foi acidental, por imperícia no manuseio da arma, ou proposital.

“Em razão do prefeito estar sozinho e não terem câmeras dentro do gabinete somente a perícia com a arma e o depoimento do prefeito que vai ser possível esclarecer com certeza o que aconteceu”, afirma. Ainda de acordo com Alice, a arma era registrada e Marco José possui porte.