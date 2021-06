Imbróglio familiar por herança leva irmãos à Delegacia de Polícia

Compartilhe















Desavença familiar em razão de herança terminou em registro na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Os irmãos realizaram ocorrências distintas. Num primeiro momento, as irmãs procuram a DP e disseram que a mãe faleceu há poucos dias e um irmão teria ficado na casa e não permite que eles entrem na residência. Entretanto, elas alegam que no local há jóias e outros bens de valor.

Porém, o acusado por elas também procurou a Delegacia e fez um registro contra as irmãs pois as mesmas teriam invadido a casa que ele foi nomeado como inventariante pelo Juiz da Comarca de Alegrete. Assim como, as acusadas teriam afirmado que ele não seria filho legítimo da falecida mãe e que deveria tirar o sobrenome dos pais.

O imbróglio entre os irmãos devido à herança deve continuar. Pois além das ofensas, o homem também acrescentou que as irmãs gritaram tais informações diante de vizinhos e as calúnias foram ouvidas por todos. O fato foi na Cidade Alta.