Implementação do radar meteorológico está a todo vapor na Zona Leste em Alegrete

A implantação do Radar Meteorológico de Alegrete já começou e a obra está em ritmo acelerado na área localizada em frente ao Museu do Gaúcho e ao Memorial Ícaro Ferreira da Costa. No local, a estrutura que dará suporte ao equipamento está sendo erguida para receber o radar, que terá aproximadamente 30 metros de altura.

O equipamento faz parte de um projeto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul voltado à ampliação do monitoramento e da prevenção diante de eventos climáticos extremos. O investimento estadual pode chegar a R$ 186,5 milhões, por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), criado após os eventos climáticos que atingiram o Estado.

O radar terá papel estratégico no acompanhamento das condições meteorológicas de Alegrete e da região. O equipamento permitirá a geração de imagens em tempo real da cobertura de nuvens e da ocorrência de precipitações, além de auxiliar na identificação e no acompanhamento de tempestades, trovoadas e possíveis tornados.

A tecnologia deverá ampliar a capacidade de monitoramento das condições do tempo e contribuir para a emissão de alertas com maior antecedência, especialmente em situações de chuva intensa e outros fenômenos meteorológicos que possam representar riscos à população.

A instalação do radar em Alegrete integra uma estratégia estadual de fortalecimento da estrutura de monitoramento meteorológico e de preparação dos municípios para enfrentar eventos climáticos extremos.

Com a obra avançando no local, a expectativa é de que Alegrete passe a contar com uma estrutura permanente para acompanhamento das condições atmosféricas, fortalecendo as ações de prevenção e resposta da Defesa Civil e de outros órgãos responsáveis pela segurança da população.