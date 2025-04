Imposto de Renda: declaração anual deve ser feita até maio

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025, ano-base 2024, à Receita Federal termina às 23h59min do dia 30 de maio. A declaração pré-preenchida e a entrega on-line pelo aplicativo Meu Imposto de Renda estão disponíveis desde 1º de abril. Já as transmissões pelo programa gerador do tributo começaram no último dia 17 de março.

A declaração pré-preenchida inclui informações da declaração anterior, rendimentos e pagamentos da Dirf (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), Dimob (Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias) e Dmed (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde) e Carnê-Leão, rendimentos isentos, rendimentos de restituição, contribuições de previdência privada, atualização de saldo de conta bancária e poupança, atualização de saldo de fundos de investimento, imóveis adquiridos, doações efetuadas, informação de criptoativos, contas bancárias/poupança e fundos de investimento ainda não declarados e contas bancárias no exterior.

Além disso, a apuração de rendimentos no exterior será feita diretamente na declaração de ajuste anual, com um quadro próprio de cálculo e geração do imposto. Também deve preencher a declaração quem atualizou o valor de bens imóveis e pagou ganho de capital diferenciado.

Datas de pagamento das restituições do Imposto de Renda 2025

– Primeiro lote: 30 de maio

– Segundo lote: 30 de junho

– Terceiro lote: 31 de julho

– Quarto lote: 29 de agosto

– Quinto e último lote: 30 de setembro

As prioridades no pagamento das restituições são as seguintes: idoso com 80 anos ou mais; pessoas com mais de 60 anos; pessoas com deficiência e com doença grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; e pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix.

Fonte: O Sul