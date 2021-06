Empréstimos indevidos lideram a lista de reclamações do Procon Alegrete

Compartilhe















No mês de abril o Procon realizou aproximadamente 750 atendimentos e no mês de maio houve mais um recorde no número de atendimentos, chegando próximo aos 1600 atendimentos, entre atendimentos presenciais, por Whatsapp, email, telefone e demais encaminhamentos, que são feitos para o Juizado Especial Cível, Defensoria Pública, Delegacia de Polícia e Agências Bancárias.

Somente atendimento por telefone incluindo foram 723 atendimentos, nos atendimentos presenciais foram total de 367 atendimentos, atendimento por e-mail foi um total de 247, whatsapp 155 e encaminhamentos num total de 94. Também foram feitos aproximadamente 12 processos administrativos, além de pesquisas, fiscalizações, reuniões presenciais e virtuais.

Os serviços que tiveram mais reclamações neste mês foram os empréstimos indevidos, serviços de energia elétrica, demora nos atendimentos bancários, serviços de telefonia, contratos abusivos, descumprimento de acordos de garantia de produtos, falta de assistência e cobranças abusivas de taxa de cartão de crédito, como anuidades e seguros. A resolução dos atendimentos do Procon tem chegado até 85%.

O Procon tem três servidores e uma estagiária. O Procon está funcionando na rua Luiz de Freitas, na Casa do Empreendedor, junto à SEDETUR. Procon pelos telefones: (55) 3961-1700, 3426-2105, 3422-2084, 3961-1053, o celular 99149-9938 e o Whatsapp 98149-9938.