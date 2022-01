Inacreditável: papagaios estão morrendo vítima de alcoolismo

Essa espécie de papagaio foi descrita pela primeira vez em 1778 pelo naturalista alemão Johann Friedrich Gmelin e é encontrada em pastagens, savanas, campos agrícolas e bosques. O papagaio de asa de sangue tem normalmente cerca de 30 a 33 cm de comprimento.

Além disso, apesar de os pássaros do sexo feminino e masculino possuir uma coloração vermelha brilhante nas asas e um corpo verde brilhante, há alguns detalhes que os diferem, como por exemplo, em relação o desenvolvimento da plumagem adulta. Nos machos, ela aparece por volta dos dois anos de idade e, nas fêmeas, por volta de um ano e meio.

O papagaio de asa vermelha é um dos animais mais fascinantes do mundo, mas que, recentemente, vem preocupando as autoridades da Austrália. Na região australiana de Kimberley, grande produtora de manga, os papagaios têm ido a óbito por um motivo muito curioso: a embriaguez. Por estar no final da safra, os frutos caem e acabam fermentando ao sol, o que desencadeou um grave problema para a vida selvagem de Kimberley.

A informação foi confirmada pelo portal ABC Austrália, ainda na segunda quinzena de dezembro, que revelou que o Hospital Veterinário Broome tratou vários papagaios de asa de sangue bêbados após a ingestão de frutas caídas. Segundo o veterinário Paul Murphy, os animais, muitas vezes, morrem antes mesmos de serem resgatados. Também, o veterinário destaca que os papagaios que são levados á clínica apresentam letargia e desnutrição.

Paul explica que não é apenas o álcool que está matando essas aves, mas o seu “estado de embriaguez”. De acordo com relatos de pessoas que moram na região, os papagaios afetados são vistos voando através de janelas e sentados no chão das casas. Em alguns casos, não conseguem voar, ficando mais vulneráveis a gatos e a outros predadores.

As mangas são as únicas frutas disponíveis no local que fermentam com potência suficiente para se transformar em álcool. Ainda não está claro o porquê os papagaios parecem ser as únicas aves prejudicadas pela fermentação das mangas caídas. Por hora, a população de Kimberley está sendo orientada a ter cuidado com os papagaios de asa vermelha e a contatar as autoridades, antes de tomar qualquer atitude, caso avistem esses animais, já que podem estar bastante debilitados pelo álcool.

João Baptista Favero Marques