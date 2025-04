Inadimplência de pessoas físicas atinge níveis recordes no último mês no RS

O Indicador de inadimplência da CDL Porto Alegre, com base em dados da Equifax | Boa Vista no RS, mostra os percentuais de inadimplentes entre pessoas físicas alcançaram suas máximas históricas em março de 2025. Cenário sinaliza dificuldades crescentes para o equilíbrio financeiro das famílias. A situação entre as empresas também é complexa, uma vez que o termômetro para PJ’s em nível estadual praticamente igualou seu recorde verificado no mesmo período do ano passado.

Entre as pessoas jurídicas, o índice subiu pela quinta vez consecutiva no Rio Grande do Sul, alcançando 14,71%, praticamente igual constatado em março de 2024 (14,72%). Em Porto Alegre, o indicador chegou a 15,09%, alcançando a terceira alta seguida. Ao todo, são 217.532 empresas negativadas no Estado, sendo 35.788 somente na Capital, conforme estimativas baseadas na ferramenta Mapa das Empresas do Governo Federal

Já no caso das pessoas físicas, o índice de inadimplência atingiu 34,06% no RS o maior patamar desde o início da série histórica em fevereiro de 2022. Os números cresceram pelo nono mês consecutivo e superam, inclusive, os percentuais observados no período anterior à crise climática de 2024.

