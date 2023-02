Inauguração do novo calçadão será nesta quinta

Foram pouco mais de três meses de trabalho no local. O início da revitalização foi no dia 10 de novembro.

Dentre as ações realizadas no calçadão, estão a abertura por conta da liberação do trânsito de veículos dentro do conceito “traffic calming”. Os carros poderão passar sentido Praça Getúlio Vargas/General Sampaio.

A iniciativa da revitalização do Calçadão Hélio Ricciardi dos Santos atende à reivindicação de comerciantes para uma maior integração do público com o comércio já existente, além dos novos empreendimentos que irão surgir.

O Prefeito Márcio Amaral já destacou em outras oportunidades que é preciso congregar o interesse de lojistas e consumidores para que se mantenham as melhorias no ambiente de negócios.

Já o vice-prefeito e secretário de Planejamento, Jesse Trindade, sempre citou os diálogos com os empresários e pesquisas realizadas.

A obra vem para valorizar ainda mais essa área da cidade, incentivar empreendedores, vendas e promover mais segurança a quem mora em prédios do calçadão, argumenta a Prefeitura.

Com o valor orçado em 150 mil reais, a revitalização vai transformar esse espaço, que é um cartão postal da cidade, deixando-o mais moderno. Pra quem passa pelo local, a constatação é de que a área ficou mais ampla – acrescentam.

A Secretaria de Infraestrutura, realizou limpeza das lixeiras, nas grades do esgoto pluvial e pintura dos postes de iluminação, serviços não contemplados na licitação da reforma do local.

Pela construtora foi realizado:

1) corte das pedras de basalto na largura da pista de rolamento a ser implantada

2) renovação manual das pedras, com armazenamento em Palet para reaproveitamento (entregues a prefeitura)

3) escavação da pista de rolamento

4) construção da base da pista de rolamento

5) transplante e remoção de árvores e arbustos

6) substituição de canteiros

7) construção da nova pista de rolamento em blocos PVS coloridos

8) implantação das balizas para limitação dos passeios

9) sinalização da obra

10) conserto do mobiliário