Num clima de muito amor e união familiar, inaugurou neste 13 de outubro, Doce Lembrança Confeitaria.



No projeto criado pelo arquiteto Jeferson Sanchotene, foi preservado a memória arquitetônica da casa, detalhes existentes que contam a história de um passado muito feliz. Na decoração, verdadeiras relíquias que acompanham gerações e, que a partir de agora trarão vivências de momentos inesquecíveis entre um café e outro com a família e amigos.

Outra preocupação foi no aspecto social, destacando folderes informativos utilizando Libras – Língua Brasileira de Sinais, fundamental para promover a inclusão social e a acessibilidade, o direito que garante às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, viver de forma independente exercendo seus direitos de cidadania e participação na sociedade.

Doce Lembrança é o alicerce da Família Machado que se fez presente na inauguração através dos irmãos Veridiana, Valesca, Vanessa e Vinícius, da sogra de Valquíria – Lenir Oliveira, do sobrinho Vitor e amigos que fizeram questão de desejar sucesso com o novo empreendimento.

A empresária Valquíria Machado Oliveira juntamente com as colaboradoras Tamires e Alice receberam os clientes com a alegria, satisfação e o atendimento já conhecido na Confeitaria Água na Boca (do Calçadão), enquanto que, na produção dos alimentos, a assessoria era por conta dos colaboradores Júlio e Rita.

Doce Lembrança Confeitaria é um local onde todos poderão sentir-se em casa e saborear desde os produtos integrais e funcionais com embalagens personalizadas, delícias doces e salgadas, bebidas, sucos, cafés, salada de frutas e muito mais.

Endereço: Vasco Alves, 400 – Centro

Aline M. Kunz