Incêndio atinge loja de vidros no bairro Humaitá em Porto Alegre

Um incêndio de grandes proporções atinge a loja de vidros automotivos Autoglass, na Avenida José Aloísio Filho, no bairro Humaitá, zona norte de Porto Alegre, na noite deste domingo (26).

Há três guarnições do Corpo de Bombeiros no local e mais duas em deslocamento. As ruas do bairro Humaitá estão alagadas pelas enchentes do início de maio. Até o momento, não há registro de feridos.

A loja fica na esquina da Avenida José Aloísio Filho com a rua Ely Leite Urdapilleta. Ainda não se sabe quais foram as instalações afetadas no local.

Uma quarta bomba flutuante emprestada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na região da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 5 (Ebap 5), no bairro Humaitá, em Porto Alegre deve ser instalada na segunda-feira (27).

