Incêndio atinge parte da estrutura do frigorífico BRF em Lajeado

A BRF confirma a ocorrência de um incêndio na torre de resfriamento de água na planta de Lajeado (RS) na manhã de hoje (13/8). A Companhia também informa que a brigada de incêndio da planta atuou prontamente no combate às chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros da cidade, que controlou de forma rápida a situação. Não houve vítimas ou feridos. A empresa está acompanhando o caso e apurando as causas do incidente. A área foi isolada, e a operação na unidade segue normalmente.