Incêndio consome 1 mil hectares da Estação Ecológica do Taim, no Sul do RS

O incêndio na Estação Ecológica do Taim, na Região Sul do estado, chega nesta quarta-feira (14) ao terceiro dia com 1 mil hectares de área queimada. A chamas começaram na tarde de segunda-feira (12). Conforme o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o incêndio foi provocado por um raio, próximo à BR-471, em Santa Vitória do Palmar.

A área atingida pelas chamas dobrou em 24 horas. Nesta terça-feira (13), eram 500 hectares da estação ecológica consumidos pelo fogo.

Segundo o ICMBio, devido à direção dos ventos, a rodovia não foi prejudicada, mas está sendo monitorada. “Hoje, os ventos estão se propagando de nordeste a sudoeste, em área de banhado, portanto, sem condições seguras para combate em solo das equipes.”

O incêndio está sendo combatido por dois helicópteros e caminhões de abastecimento. O ICMBio informou que cerca de 15 pessoas, entre a equipe da unidade e voluntários, monitoram a propagação do fogo. Equipes de brigadistas avaliam desde terça a ação também por terra, mas o terreno de banhado dificulta a locomoção.

A Estação Ecológica do Taim tem reconhecimento internacional, com 30 espécies de mamíferos e 250 espécies de aves. Até o momento, não foram encontrados animais mortos.

Incêndio na Estação Ecológica do Taim na terça-feira (13) — Foto: Arildo Palermo/RBS TV

Por Joellen Soares, RBS TV e g1 RS