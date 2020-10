Incêndio criminoso destrói carro no Bairro Nilo Gonçalves

Compartilhe















O fato ocorreu durante a madrugada no início desta semana, no bairro Nilo Soares Gonçalves. Segundo informações da Brigada Militar, o proprietário do veículo deixava o Verona em frente à residência. Ele acordou com o barulho e, ao verificar identificou um homem saindo de perto do carro e correndo no sentido oposto. As chamas já estavam altas e, mesmo tentando apagar, não houve tempo e o fogo consumiu todo interior do veículo.

O dono disse aos policiais que chegou a identificar o suspeito. Ele ressalta que o indivíduo consome drogas. Na manhã seguinte, a vítima retirou os pneus para vendê-los. O carro teve perda total.

Uma outra situação relacionada a incêndio criminoso também ocorreu no Campo da Aviação. Muitas pessoas realizam o descarte irregular de lixo e entulhos no local. Com o tempo, colocam fogo na intenção de “limpar”, porém, as chamas geralmente se propagam. Foram inúmeras vezes em que os Bombeiros já foram acionados para realizarem a extinção dos focos de incêndio .