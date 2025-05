Incêndio destrói casa de irmãos em situação de vulnerabilidade: “Perdemos tudo, mas minha irmã está viva”

Na manhã de quarta-feira (28), um incêndio destruiu completamente a residência de dois irmãos em situação de vulnerabilidade, deixando-os sem moradia e com poucos recursos para reconstruir a vida. O caso ocorreu enquanto o jovem Otávio Júlio Alves Schaulet, de 26 anos, conhecido por amigos e familiares como Marquito, havia saído para realizar um trabalho informal. A irmã, Diná Ritiele Alves Schaulet, de 30 anos, estava sozinha no momento do incidente.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo relato de Otávio, a casa havia sido deixada de herança pelos pais, ambos falecidos — a mãe em 2023 e o pai em 2024. “Era o nosso único bem. Perdemos tudo”, lamenta. Diná sofre de depressão, faz tratamento contínuo com medicamentos controlados e recebe acompanhamento psicológico por meio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Ela conseguiu escapar das chamas apenas com a roupa do corpo.

“Ela me contou que ouviu um estouro, sentiu cheiro de queimado e viu uma luz. Quando se deu conta, já era o fogo se espalhando”, relata Otávio. A causa do incêndio ainda não foi divulgada oficialmente.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Atualmente, os irmãos estão abrigados separadamente — Diná está com tios, e Otávio está hospedado na casa de amigos. Diante da perda total, eles estão pedindo ajuda da comunidade para recomeçar. Roupas, calçados, produtos de higiene, alimentos e principalmente materiais de construção estão entre as maiores necessidades.

Doações

Roupas tamanho G (masculinas e femininas)

Calçados: número 40-41 (masculino) e 38-39 (feminino)

Alimentos não perecíveis

Produtos de higiene pessoal

Materiais de construção (cimento, tijolos, telhas, entre outros.)

Chave Pix para doações financeiras:

📧 [email protected]

Otávio reforça que toda e qualquer ajuda é bem-vinda. “Somos gratos por tudo o que já recebemos até agora, mas neste momento nosso maior desejo é reconstruir nossa casa. Precisamos dos materiais para isso.”

A história de Otávio e Diná é mais uma entre tantas que escancaram a importância da solidariedade em tempos difíceis. Quem puder contribuir, seja com doações ou com o compartilhamento desta informação, estará fazendo parte de um recomeço.