Incêndio destrói casa em Alegrete e família precisa de ajuda

A casa foi totalmente consumida pelas chamas. A proprietária perdeu todos os pertences ficou somente com a roupa do corpo.

Segundo informações dos Bombeiros, por volta das 3h15min, a guarnição de serviço deslocou até o bairro Nossa Senhora Conceição Aparecida, na rua Ana Percilia Ferreira Rodrigues, em Alegrete. No local, uma residência de madeira estava completamente tomada pelas chamas.

Foi realizado combate e extinção do fogo sendo que houve queima total da referida casa. No interior, foi possível identificar alguns dos objetos destruídos como: máquina de lavar, fogão, cama, roupas, roupeiro entre outros. Não há informações sobre a possível causa do incêndio. A moradora ficou sem nada e precisa de ajuda para o recomeço. Quem puder auxiliar pode entrar em contato através do enderço: Rua Alci Barros Passos, bairro Nossa Senhora Conceição Aparecida, em frente ao mercado com o mesmo nome do bairro, casa rosa(Michele ou Gabrieli).

