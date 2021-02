Incêndio destrói casa na Avenida Dr Lauro Dorneles

Compartilhe















Na manhã desta segunda-feira(22), um incêndio destruiu uma casa na Avenida Doutor Lauro Dorneles, em Alegrete.

De acordo com os Bombeiros, não havia moradores na residência no momento do sinistro. Esta foi a terceira ocorrência no mesmo local nos últimos tempos, porém, desta vez, o fogo consumiu todos os objetos, móveis e paredes. A casa era de madeira.

O proprietário, teria sido comunicado, mas não compareceu no local. Vizinhos acionaram os Bombeiros pois o receio era em relação a outras residências nas adjacências. A ação rápida da guarnição evitou que o fogo se propagasse.

A guarnição estava composta pelos sargentos Lagemann, Jocimar e soldado Quadros. A Brigada Militar também esteve no endereço e prestou apoio aos Bombeiros interditando a via.