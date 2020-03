Incêndio destrói casa no bairro Airton Senna

Na madrugada desta quinta-feira(26), um incêndio destruiu um residência no bairro Airton Senna, em Alegrete.

De acordo com informações, os Bombeiros foram acionados por volta das 3h30min. No local, o proprietário da casa precisou ser encaminhado à UPA, pelo Samu, devido a queimaduras nos membros superiores e nos cabelos. A casa de madeira foi consumida pelas chamas, além de móveis, roupas e eletrodomésticos. Não há informações da origem do sinistro.

A equipe que atendeu a ocorrência estava composta pelos sargentos Lagemman, Adão Roberto e os soldados Jonas, Guedes e Quadros.

Fotos: Bombeiros