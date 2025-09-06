Incêndio destrói dianteira de Cruze em estacionamento de supermercado na Zona Leste

De acordo com informações apuradas pelo Portal Alegrete Tudo (PAT), o motorista havia chegado ao local e se dirigido às compras. Ao retornar, encontrou o veículo já em chamas. A dianteira do carro foi destruída pelo fogo.

A rápida ação de funcionários, com o uso de extintores, e o auxílio de outras pessoas que estavam próximas, foi fundamental para conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros, que também foi acionado. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve feridos.