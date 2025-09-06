Incêndio destrói dianteira de Cruze em estacionamento de supermercado na Zona Leste

Na manhã deste sábado (6), um incêndio atingiu um Chevrolet Cruze no estacionamento de um supermercado localizado na Zona Leste de Alegrete.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Alegrete Tudo (PAT), o motorista havia chegado ao local e se dirigido às compras. Ao retornar, encontrou o veículo já em chamas. A dianteira do carro foi destruída pelo fogo.

A rápida ação de funcionários, com o uso de extintores, e o auxílio de outras pessoas que estavam próximas, foi fundamental para conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros, que também foi acionado. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve feridos.

