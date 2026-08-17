Incêndio destrói galpão de madeira em Alegrete

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o espaço era utilizado para armazenar alimentos destinados a animais e outros produtos. Por ser uma estrutura de madeira, as chamas se espalharam rapidamente, provocando uma grande quantidade de fumaça, que pôde ser avistada de longe.

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Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e deslocou-se até o local. O trabalho dos militares foi fundamental para impedir que o fogo se propagasse para residências próximas. A preocupação era ainda maior devido à possibilidade de o vento carregar fagulhas para outras áreas e provocar novos focos.

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. O proprietário mantém uma leitaria na propriedade, conforme informações preliminares.