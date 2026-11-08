Incêndio destrói parte de residência no bairro Sepé Tiaraju e família promove campanha solidária para ajudar na reconstrução

O fogo atingiu o imóvel localizado na Rua Jorge Borges Machado e mobilizou equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Conforme informações divulgadas pelo portal Alegrete Tudo, as chamas se concentraram principalmente na parte interna da casa, causando danos à estrutura e destruindo diversos bens.
A proprietária não estava no local no momento do incêndio e foi avisada por vizinhos. Segundo relatos de moradores, um estouro teria sido ouvido próximo a um poste de energia elétrica pouco antes de o fogo atingir a residência.
Leia mais:Empresário e filantropo, Danilo Schmitz é recebido com buzinaço depois de sério problema de saúde
Os bombeiros trabalharam no combate às chamas e na retirada dos objetos danificados. Apesar dos prejuízos, ninguém ficou ferido.
Após o ocorrido, familiares organizaram uma mobilização para ajudar a moradora a reconstruir sua casa e recuperar os itens essenciais para o dia a dia.
A campanha recebe contribuições financeiras, alimentos, móveis, roupas e utensílios domésticos. Os recursos arrecadados serão destinados principalmente à reforma do imóvel.
Não há valor mínimo para as contribuições. Segundo os familiares, qualquer ajuda pode fazer a diferença neste momento.
A família também pede que a comunidade compartilhe a campanha nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, ampliando o alcance do pedido de solidariedade.
Como contribuir?
As pessoas interessadas em colaborar podem entrar em contato diretamente com os organizadores da campanha:
Graciele da Silva Telefone: (55) 9904-7143
Diogo Machado Telefone: (55) 9926-2800
São aceitas doações de:
Dinheiro para ajudar na reforma e reconstrução da casa;
Alimentos;
Móveis;
Roupas;
Utensílios domésticos.
Solidariedade que transforma vidas
Em momentos difíceis, a união e a solidariedade fazem a diferença. Para a família, cada contribuição representa mais do que uma doação: é um gesto de carinho, apoio e esperança diante de uma situação tão delicada.
A mobilização busca reunir forças para que a mãe possa recuperar seu lar e encontrar condições de recomeçar.
Quem não puder contribuir financeiramente também pode ajudar divulgando a campanha. Muitas vezes, o compartilhamento de uma mensagem é o primeiro passo para que a ajuda chegue a quem mais precisa.
Toda ajuda faz a diferença. A família agradece de coração a todos que puderem colaborar e fazer parte dessa corrente de solidariedade.
Seja o primeiro a comentar