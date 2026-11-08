Incêndio destrói parte de residência no bairro Sepé Tiaraju e família promove campanha solidária para ajudar na reconstrução

O fogo atingiu o imóvel localizado na Rua Jorge Borges Machado e mobilizou equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Conforme informações divulgadas pelo portal Alegrete Tudo, as chamas se concentraram principalmente na parte interna da casa, causando danos à estrutura e destruindo diversos bens.

A proprietária não estava no local no momento do incêndio e foi avisada por vizinhos. Segundo relatos de moradores, um estouro teria sido ouvido próximo a um poste de energia elétrica pouco antes de o fogo atingir a residência.

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Os bombeiros trabalharam no combate às chamas e na retirada dos objetos danificados. Apesar dos prejuízos, ninguém ficou ferido.

Após o ocorrido, familiares organizaram uma mobilização para ajudar a moradora a reconstruir sua casa e recuperar os itens essenciais para o dia a dia.

A campanha recebe contribuições financeiras, alimentos, móveis, roupas e utensílios domésticos. Os recursos arrecadados serão destinados principalmente à reforma do imóvel.

Não há valor mínimo para as contribuições. Segundo os familiares, qualquer ajuda pode fazer a diferença neste momento.

A família também pede que a comunidade compartilhe a campanha nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, ampliando o alcance do pedido de solidariedade.

Como contribuir?

As pessoas interessadas em colaborar podem entrar em contato diretamente com os organizadores da campanha:

Graciele da Silva Telefone: (55) 9904-7143

Diogo Machado Telefone: (55) 9926-2800

São aceitas doações de:

Dinheiro para ajudar na reforma e reconstrução da casa;

Alimentos;

Móveis;

Roupas;

Utensílios domésticos.

Solidariedade que transforma vidas

Em momentos difíceis, a união e a solidariedade fazem a diferença. Para a família, cada contribuição representa mais do que uma doação: é um gesto de carinho, apoio e esperança diante de uma situação tão delicada.

A mobilização busca reunir forças para que a mãe possa recuperar seu lar e encontrar condições de recomeçar.

Quem não puder contribuir financeiramente também pode ajudar divulgando a campanha. Muitas vezes, o compartilhamento de uma mensagem é o primeiro passo para que a ajuda chegue a quem mais precisa.

Toda ajuda faz a diferença. A família agradece de coração a todos que puderem colaborar e fazer parte dessa corrente de solidariedade.