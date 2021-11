Incêndio destrói segundo andar de residência em Alegrete

Um incêndio destruiu o segundo andar de uma residência na madrugada deste domingo (28), em Alegrete. O imóvel fica na Rua Major Cezimbra Jaques – bairro Medianeira.

O fogo começou volta das 3h40, min e duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas. Estavam na linha de frente cinco militares que atuaram por cerca de 1h.

Segundo informações, não havia ninguém em casa. Os Bombeiros foram acionados e foi necessário arrombar uma porta e uma janela. As chamas estavam muito mais intensas nos fundos da casa que fica no segundo andar. No primeiro piso, funciona uma oficina mecânica que não foi atingida devido ao rápido e ágil trabalho dos Bombeiros.

A residência ao lado, também, não teve prejuízos. Os moradores estavam apreensivos diante do sinistro. O fogo danificou móveis, eletrodomésticos, roupas , telhado, entre outros. O segundo piso ficou destruído, descreveu sargento Jocimar.

Na residência, conforme o proprietário que chegou no endereço durante a ação dos bombeiros que debelaram o sinistro, residia apenas o filho que não estava no local. Não há informações sobre as causas do sinistro que começou em um dos quartos. Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água.

O segundo caminhão foi levado de forma preventiva. Atuaram no combate: sargentos Jocimar e Lagemann, soldados Guerra, Quadros e Guerra. Na sala de operações, soldado Gonçalves.