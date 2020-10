Incêndio em casebre mobiliza Bombeiros na Zona Leste

Um incêndio em um casebre no bairro Airton Senna mobilizou os Bombeiros, nesta manhã(31).

De acordo com sargento Ramos, o fogo atingiu um dos casebres de madeiras em um local conhecido por ser um espaço de invasões. Não havia ninguém no endereço, tampouco móveis ou objetos no interior do casebre, estava completamente vazio.

Também não há informações sobre as possíveis causas do incêndio. A guarnição chegou rápido ao local e realizou a extinção das chamas. A ocorrência foi na manhã deste sábado.

