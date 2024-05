Share on Email

De acordo com os Bombeiros, a equipe foi acionada na rua Simplício Jaques para conter o incêndio. A motorista, que não se feriu, relatou ter percebido fumaça enquanto trafegava, seguida pelo fogo. Populares nas imediações do local, utilizaram extintores antes da chegada dos Bombeiros, que posteriormente concluíram o atendimento e deram orientações à condutora. Não houve feridos no incidente.