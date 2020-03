Incêndio no 6° RCB gera fumaça preta e densa em Alegrete

Na tarde desta quinta-feira(26), um incêndio no estande de tiros do 6°RCB, mobilizou militares do Exército e os Bombeiros.

A reportagem esteve na Unidade Militar e, segundo informações da Guarda Externa, o fogo ocorreu no estande de tiros. Nenhum militar ficou ferido. A fumaça densa e preta chamou atenção dos alegretenses e era possível visualizá-la da BR 290 entre várias outras regiões da cidade.

A equipe composta pelos sargentos Cadona, Soares e os soldados Neto e Gonçalves estão atendendo a ocorrência. Não foi informado as possíveis causas do sinistro. O fogo já foi controlado e os Bombeiros estão realizando o rescaldo.

Veja o vídeo: