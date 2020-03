Incêndios são registradas em Rosário do Sul devido à seca

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Rosário do Sul atendeu chamados de incêndios em campos. Dois deles ocorreram no Campo Seco e outros na região da cidade. Os incêndios se proliferaram neste período de forte seca e calor.

Na tarde de segunda-feira (9), outro sinistro atingiu uma propriedade no Campo Seco. O proprietário acionou a guarnição para o incêndio de grandes proporções.

Em um dos casos, os Bombeiros foram acionados pela madrugada de terça-feira (10), para combater incêndio na região do Cerro das Caveiras, também no Campo Seco. O proprietário acionou a guarnição, pois o fogo estava chegado perto de uma lavoura de soja.

Já na manhã desta terça-feira (10), os bombeiros realizaram atendimento de outros dois incêndios totalizando quatro ocorrências em Rosário do Sul.

Incêndio consome área de pastagem no Itapevi

Outro incêndio de grandes proporções ocorreu na região do Itapevi, quase divisa com Alegrete e Cacequi. O sinistro ocorreu na propriedade do pecuarista e produtor rural Juarez Araújo, que fica cerca de 40 km de Rosário do Sul. Conforme Araújo, houve a queima de 35 hectares de pastagens no local, que fica a cerca de 3 km da BR 290 entre Rosário do Sul e Alegrete. O fogo iniciou por volta de 13h30. O pecuarista disse que fez um boletim de ocorrência policial sobre o fato.

Sinistro atingiu pastagens na região do Itapevi no último sábado (7)

Foto: Juarez Araújo/Divulgação

Na região

Um outro incêndio de grandes proporções ocorre na região do Rincão de São Miguel, às margens da ERS 377 em Alegrete. Vários focos novos foram surgindo e a defesa civil iria solicitar reforço de pessoal e equipamentos já que o fogo se alastra sem controle.

Reportagem: Julio Lemos / Gazeta de Rosário

Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação,

Fonte: Gazeta de Rosário do Sul