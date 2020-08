Incidência de arrombamentos na Zona Leste mobiliza moradores neste sábado

Compartilhe











Homem invadiu uma casa no bairro Getúlio Vargas, durante a madrugada de ontem(21), com a família dormindo. Além de furtar celulares, ele também teve a ousadia de fazer um lanche. O padrão do arrombamento foi o mesmo já conhecido do meio policial por outras ocorrências, o ladrão retira o miolo da porta.

Esse episódio revoltou a moradora que numa postagem no seu perfil no Facebook, demonstrou muita indignação por ter a casa arrombada com ela e duas filhas, menores, dormindo. A Brigada Militar esteve no local e realizou a ocorrência.

Nesses últimos dias, o aumento de arrombamentos na Zona Leste tem deixado os moradores preocupados. Na tarde deste sábado(22), uma manifestação será realizada em frente à Praça da Juventude, de acordo com moradores que entraram em contato com o PAT. Eles disseram que essa mobilização é para mostrar que as comunidades estão se unindo e não vão ficar inertes diante dos arrombamentos. Em muitos bairros, grupos de whatsApp também são usados para alertar casos de pessoas suspeitas.