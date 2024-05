Incidência de arrombamentos no Capão do Angico é pauta da Secretaria de Segurança e Brigada Militar

Share on Email

Na manhã da última sexta-feira (25), a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, por meio do Gabinete de Gestão Integrada, promoveu uma reunião com os representantes das forças de segurança para discutir o aumento da criminalidade em um bairro específico (Capão do Angico). Este bairro foi destacado por publicações em grupos de WhatsApp e veículos de comunicação locais.

Durante o encontro, a Brigada Militar apresentou indicadores que registraram seis ocorrências de arrombamentos desde o início do ano. Foi ressaltada a importância do registro oficial dos delitos para uma compreensão mais precisa da situação, evitando subnotificação.

Além disso, foi sugerida a instalação de um ponto de monitoramento no local, ideia que foi bem recebida pelos presentes.

Outro ponto abordado na reunião foi a apresentação do sistema de leitura de placas (LPR) às autoridades. Ficou acordado que um treinamento será organizado para a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal a partir da próxima semana, com o apoio da prefeitura municipal de Alegrete.