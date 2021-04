Compartilhe















Inconformado com a separação, homem coloca fogo na casa, segundo relato da ex. Conforme informações na Delegacia de Polícia, a guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Jardim Planalto onde os Bombeiros tinham realizado a extinção de chamas em uma residência.

A mulher de 36 anos que estava no endereço, disse aos policiais que havia se separado do acusado naquela tarde. Ela foi pernoitar na casa da mãe do indivíduo que fica ao lado. Quando em determinado momento, os vizinhos informaram que havia fogo em uma peça da casa. Os Bombeiros chegaram rápido no local e realizaram a extinção das chamas. O fogo estava localizado em um quarto da residência e danificou o forro de PVC que foi totalmente consumido. A vítima disse aos policiais que visualizou o ex saindo da residência. Ela acrescentou que a separação ocorreu depois de ter sido agredida fisicamente pelo acusado de 26 anos.

O casal foi levado à Delegacia de Polícia onde foi realizado contato com o Delegado de plantão que determinou registro simples além do contato com IGP para Perícia do local. Em contato com o plantonista do IGP, os policiais foram informados que a Perícia, no dia, é feita em caso de óbito ou através do encaminhamento de um ofício.

Depois de ouvido, o casal foi liberado. A guarnição dos Bombeiros estava composta pelos sargentos Ferrão, Lagemann e soldado Moura.