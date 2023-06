Incrições para o casamento coletivo iniciam neste dia 13- Dia de Santo Antônio

O 4º Casamento coletivo, iniciativa do gabinete do vereador Moisés Fontoura, traz a esperança a muitos casais que já vivem em união estável poderem regularizar sua união civil. As inscrições iniciam neste dia 13, no próprio gabinete do Vereador. Porém, no dia 12, dia dos namorados, muitos casais ja estiveram na Câmara querendo se inscrever neste projeto. O casamento coletivo visa beneficiar casais com a baixa renda que estejam em algum programa social, destacou o vereador.

Ele explica que neste dia 12 muitoa já foram ao seu gabinete querendo fazer a inscrição, mas que não podem passar ninguem na frente e cita que hoje dia 13 a partir das 8h busquem a equipe com os papéis que incluem certidão, identidade de cada cônjuge. No total serão 30 casais que podem participar deste projeto e legalizar sua união civil e fortalecer assim suas famílias, enfatizou Fontoura.

O Casamento Coletivo conta com a participação do gabinete do Vereador Moisés Fontoura, Cartório de Registro Civil de Alegrete que emite os documentos de forma gratuita, Poder Judiciário de Alegrete, Secretaria de Promoção Social, Exército e vários parceiros que ajudam na decoração, vestimenta das noivas e noivos, salões de beleza, dentre outros.